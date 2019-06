Suspenden exhumación del dictador Francisco Franco

Tal y como estaba previsto, el Tribunal Supremo de España, responsable de decidir la exhumación de Francisco Franco, la paralizó –de momento- luego de que la familia del dictador interpusiera un recurso judicial.Lo hizo por unanimidad en base a varios recursos presentados por la familia del dictador. La exhumación estaba prevista para el próximo lunes, día 10 de junio. Una decisión de la que el gobierno socialista de Pedro Sánchez no haría ningún drama ya que tiene cuatro años para que se cumpla.Cuatro años porque todo indica que Sánchez continuará como presidente del gobierno, por lo que en su Ejecutivo ya no hay ninguna prisa, tras ganar las elecciones generales y autonómicas.La razón en la que descansa –según el Tribunal Supremo- esta decisión es la de evitar “el perjuicio” que se causaría en los recurrentes y especialmente a los intereses públicos encarnados en el Estado, que se verían “gravemente afectados” si exhumados los restos se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en el que se hallan.La paralización de la exhumación era exigida por la familia del dictador, la Fundación de ultraderecha Francisco Franco y la Abadía del Valle de los Caídos.Para el Gobierno, según un comunicado, no es extraño que el Tribunal Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad tiene que todavía que revisar.Obviamente la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Ejecutivo socialista está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia FrancoEl Valle de los Caídos es un enorme mausoleo en las afueras de Madrid que el dictador mandó construir con mano de obra de prisioneros de guerra de la vencida República.Es propiedad de Patrimonio Nacional de España y cada año deja al Gobierno 2 millones de euros, como consecuencia de las visitas de 300 mil turistas. Un símbolo del franquismo construido con la soberbia que sólo pueden conferirse a sí mismos los dictadores. Un símbolo de lo que fueron de las dos Españas. Lleva 40 años sin rendir cuentas de sus actividades ante el Estado español.