Suspenden Femsa y Modelo distribución de cerveza en Piedras Negras

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Alrededor de 900 negocios que venden cerveza en Piedras Negras fueron notificados por sus distribuidores de Modelo y Femsa de que ya no les surtirán de cerveza desde hoy y hasta el 30 de abril.



Trascendió que la distribuidora de Carta Blanca, Tecate y Heineken ya no sacó sus camiones repartidores hoy y Modelo solo lo que alcance a surtir en el turno.



Los negocios podrán vender la cerveza hasta que se les termine su stock y luego aquellos que tienen solo licencia de venta de cerveza deberán cerrar y los que son minisuper y abarrotes si seguirán en operación.



La medida aunque no ha sido anunciada por las autoridades ya se observó en las cerveceras.



No se descartan que en las próximas horas haya compras de pánico de cerveza.