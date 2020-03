Suspenden festejo por Día Mundial del Agua

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- El director de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz, Demetrio Rosales Garza, dijo que ante la severa crisis que se padece en esta cabecera municipal, en torno a la falta de agua en los manantiales, se suspende la celebración del Día Mundial del Agua, que año con año se venía llevando a cabo en el parque recreativo La Cascada y que podría llevarse a cabo este festejo en próximas fechas, si las condiciones lo permiten.



Así lo dio a conocer, señalando que a cambio del tradicional festejo, el Ayuntamiento y esta dependencia a su cargo piden a los ciudadanos que concienticen el uso del agua, que no la desperdicien, que tomen en cuenta que la sequía se alarga más cada vez y la situación en el manantial de El Socavón sigue igual porque no tiene agua y se está trabajando para poder abastecer sin problema a toda la ciudadanía.



Cabe destacar que año con año era tradición que el 21 de marzo se celebrara el Día Mundial del Agua con la llegada de la temporada de primavera, pero las condiciones actuales por falta de agua en los manantiales no permitirán que se lleve a cabo este festejo y contrario a eso se pide la colaboración de todas las familias de Múzquiz para ahorrar el vital líquido.