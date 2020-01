Suspenden inhabilitación del servicio público contra Rosario Robles

Ciudad de México.- La defensa de Rosario Robles logró que un tribunal suspenda provisionalmente la inhabilitación por 10 años que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) por “falta de veracidad en la declaración patrimonial”.



La Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite el pasado 12 de diciembre, el incidente de suspensión que interpuso la ex secretaria de Desarrollo Social para impugnar la resolución de la SFP, que encabeza Irma Eréndira Sandoval.



La suspensión otorgada a Robles Berlanga implica que la SFP se abstenga de registrar la inhabilitación por 10 años en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados o para que la elimine, en caso de que ya la haya efectuado.



​La magistrada instructora Rosana Edith de la Peña Adame determinó que con la inscripción de la sanción “se perjudicaría el derecho de imagen del solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación”.

Puntualizó que la suspensión no causa perjuicio al interés social, ni contraviene el orden público.



La magistrada dio un plazo de 48 horas, contadas a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación, para que la SFP rinda el informe sobre los hechos que se le imputan. La dependencia fue apercibida que de no hacerlo, los mismos se tendrán por ciertos.



Con información de Milenio.