Suspenden jornada de vacunación contra Covid en centros de Sedena

Ciudad de México.- Por segundo día consecutivo no se llevó jornada de vacunación contra el Covid-19 a personal médico, en los cinco centros habilitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Ciudad de México.



Las células de vacunación instaladas lucieron vacías y a resguardo de personal militar, en el 22 Batallón de la Policía Militar, "El Chivatito", y en el Campo Militar 1-A.



La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que desconoce por qué la Secretaría de Salud (SSA) no ha enviado personal médico a aplicarse la primera dosis de la vacuna de Pfizer-Biontech a los centros de vacunación "El Vergel”, “El Chivatito”, Hospital Central Militar, Campo Militar 1-A y en el 81 Batallón de Infantería de Tlalpan.



El 22 Batallón de la Policía Militar “El Chivatito”, con alrededor de 10 células de vacunación, no tuvo actividad.



Afuera, elementos de tránsito de la Ciudad de México mantienen el operativo vial para la entrada y salida de autobuses con personal médico, que no ha llegado desde ayer.



Dicha unidad militar, que también funciona como Hospital Covid, continuó atendiendo a familiares de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus, que se encuentran hospitalizados recibiendo atención médica.



Asimismo, el Campo Militar 1-A también lució vacío y sólo había personal militar que informaba a los visitantes que no hubo vacunación y que se reanudaría hasta nuevo aviso.



“Se quedaron sin dosis y se reanudará hasta nuevo aviso", comentó un militar encargado del acceso, que atendía a las personas que se acercaban a preguntar sobre la suspensión en la aplicación.



Es la cuarta ocasión que la Secretaría de Salud (SSA) suspende la aplicación de la vacuna en los centros militares de la Ciudad de México, desde que inició el proceso el 24 de diciembre del año pasado.



El 25 de diciembre de 2020 y el 1 de enero de 2021 no se vacunó a personal médico que atiende casos de covid en la capital del país, por ser días festivos.