Suspenden las clases por dos semanas más

Del Río, Tx.- La mesa directiva del Distrito Escolar tomó la decisión de suspender las clases por dos semanas más, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio de CONAVID-19, a pesar de que no se han registrado casos confirmados en esta frontera.



El superintendente Carlos Ríos convoco a los miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar a una junta especia de emergencia ayer a las 8:00 de la mañana, con el fin de tratar el tema de las medidas de seguridad para prevenir casos de “coronavirus”.



La mesa directiva tomó la decisión de suspender por dos semanas las clases en todas las escuelas públicas para no exponer a los estudiantes, asimismo se está protegiendo a todo el personal, tanto maestros como administrativos. Las clases se estarán reanudando el 30 del mes en curso.



No sólo las escuelas estarán cerradas, sino también las áreas deportivas y recreativas del Distrito Escolar, además también están pidiendo a los padres que al suspender las clases durante dos semanas es para que los menores estén en sus hogares y no en lugares públicos como en el cine, el mall o centros comerciales donde están expuestos.



También se tomó la decisión de que los maestros trabajarán de manera normal, tendrán que ponerse en contacto con sus estudiantes y encontrar la forma de enviarles un archivo con trabajos a elaborar por los alumnos, ya sea vía correo electrónico o por un aplicación para sus teléfonos celulares y la fecha para entregar las tareas.



El superintendente Carlos Ríos dio a conocer que los maestros que tengan problemas de salud se les dará permiso de quedarse en sus hogares, pero tendrán goce de sueldo, pues se busca apoyar y ayudar a estudiantes y personal de las escuelas públicas.





Suspensión



Decisión tomada durante la junta de emergencia a que fueron convocados



Reanudarán las clases hasta el 30 de este mes



Es para resguardar la salud de los estudiantes, maestros y personal administrativo



Les encargarán tareas ya sea vía correo electrónico o mediante aplicaciones en los teléfonos celulares