Suspenden las labores en la Corte Municipal

Debido a la declaración de Desastre Local por Salud Pública, la Corte Municipal de la localidad permanecerá cerrada a la comunidad y todas sus operaciones normales estarán suspendidas hasta el mes de abril del presente año.En algunos casos los acusados tendrán que presentarse ante el juez, por lo que sus audiencias serán programadas una vez que la Corte Municipal empiece a funcionar y pueda abrir sus puertas de manera normal.Se dio a conocer que no por que la Corte Municipal esté cerrada, los casos en contra de las personas se desestimaron, ya que si fueron arrestados hay un reporte y por ello tendrán que ser llevados ante el juez y el fiscal tiene hasta dos años para presentar el caso.También se dio a conocer que la Corte Municipal no estará expidiendo orden de aprehensión a las personas que no den su pago correspondiente de multa si tienen un acuerdo o si no pudieron acudir a hacer su servicio de trabajo comunitario, ya que se comprende la situación por el Covid-19.Las personas quienes quieran pagar sus multas lo podrán hacer a través del drive-thru en el City Hall, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, donde las secretarias laborando podrán darles a conocer la cantidad que deben pagar y ellas tomarán su pago.Se invita a la comunidad a que visiten la página de internet http://www.cityofdelrio.com para que puedan buscar la información que necesiten sobre qué hacer si tienen audiencia o tienen o acaban de recibir un citatorio para ir ante el juez.