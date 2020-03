Suspenden ocho catedráticos por acoso en Sinaloa

Escuchar Nota

Sinaloa.- En dos instituciones de enseñanza superior, ocho catedráticos han sido separados de sus cargos al ser exhibidos por estudiantes en tendederos de acoso sexual y misoginia, en cuyos casos sólo en tres de ellos las afectadas han presentado quejas ante las autoridades de los planteles educativos.



María Guadalupe Ibarra Ceceña, rectora de la Universidad Autónoma Indígenas de México, dijo que dos maestros de la unidad académica de Mochicahui fueron exhibidos en tendederos y confrontados por alumnas, en compañía de sus padres, fueron concentrados a las oficinas centrales de la ciudad de los Mochis.



Sobre los dos maestros, a uno le atribuyen actos de misoginia y bullying; al otro docente acoso sexual a estudiantes del sexo femenino. Fueron denunciados ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.



La rectora de la institución explicó que en ambos casos, los catedráticos le notificaron que asumirán su defensa legal, por lo que se espera que sea las autoridades judiciales las que definan su situación jurídica, en tanto, estos ya no tienen cargas laborales frente a grupos de estudiantes.



En el Instituto Tecnológico de Culiacán, seis maestros fueron suspendidos en forma temporal de sus cargas académicas, al ser señalados en el tendedero de acosar en forma sexual a sus alumnas, por lo que sus casos fueron turnados al área jurídica nacional.



Salvador Elenes Uriarte reveló que en forma oficial, sólo se tiene un caso denunciado en forma directa por una estudiante, ante el área jurídica, por lo que se tiene que llevar un proceso de investigación para no cometer injusticias.



En los campus universitarios de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se han colocado tendederos por alumnos de ambos sexos, en los que han divulgado ser víctimas de acoso sexual, misoginia y abusos.



José Carlos Aceves, secretario general del Sindicato Universitario, Sección Académica, la semana pasada, advirtió que no se va a tolerar estas conductas pero no se va actuar solo por denuncias anónimas puesto que se puede caer en injusticias.



Solicitó a los alumnos de los niveles de bachillerato y profesional que se sientan víctimas de conductas indecorosos de maestros o personal administrativo presenten las denuncias correspondientes para que se puede actuar dentro de un marco legal.



El rector de la máxima casa de estudios, Juan Eulogio Guerra Liera, el mes pasado, planteó que la Fiscalía General del Estado habrá carpetas de investigación de oficio en los casos ventilados en los tendederos del acoso que se han presentado en recintos universitarios.