Suspenden parcialmente captura de Lozoya

Una juez federal suspendió provisionalmente la orden de aprehensión librada el pasado fin de semana contra Emilio Lozoya, aunque esta medida no lo protege de un mandato por un delito con prisión preventiva oficiosa.Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) la suspensión provisional contra cualquier mandato de captura en su contra en la demanda registrada con el número 487/2019.Según la lista de acuerdos publicada este miércoles por el Juzgado, la impartidora de justicia dio un plazo de 15 días tanto a los juzgados como a la Fiscalía General de la República para confirmar la existencia del mandato privativo de su libertad.Al mismo tiempo, Ortega Tlapa acordó celebrar el próximo 24 de junio, a las 9:30 la audiencia constitucional en este juicio de garantías, un requisito esencial para dictar la sentencia en el amparo.En caso de que exista una orden de aprehensión contra Lozoya por un delito con prisión preventiva oficiosa, como la delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones, la suspensión provisional concedida o, incluso la definitiva, no podrán impedir la eventual captura.El pasado fin de semana un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte libró una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex y uno de los delitos que se le atribuyen es lavado de dinero.