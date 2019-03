Suspenden prueba de Tamiz que detecta enfermedades a bebés

El Gobierno Federal giró la instrucción para que las dependencias de salud de los estados suspendan las pruebas del tamiz neonatal y las realicen con sus recursos propios, toda vez que venció el contrato con la empresa que prestaba el servicio a nivel nacional.De acuerdo con fuentes de las diversas secretarías de salud en el país, cada una deberá realizar la prueba por su cuenta hasta nuevo aviso, lo que ha provocado inconformidad entre los derechohabientes del sector público, pues no se cuenta con los insumos o prestadores del servicio necesarios para tales análisis.La prueba del Tamiz Neonatal permite la detección temprana de deficiencias fisiológicas y enfermedades congénitas en menores al realizarse entre los primeros dos a cinco días de nacimiento, por lo que es fundamental para el correcto desarrollo de los bebés.Desde 1998 es una prueba obligatoria para todos los recién nacidos en el país, la cual consiste en tomar una muestra de sangre del talón del bebé para identificar enfermedades como hipotiroidismo congénito que pueda causar retraso mental y crisis convulsiva; fenilcetonuria o desorden del metabolismo que genera toxicidad para el sistema nervioso central ocasionando daño cerebral; hiperplasia suprarrenal que puede afectar tanto a niños como a niñas, ya que por medio de diversas alteraciones sexuales en las diferentes etapas de crecimiento, y galactosemia, que es una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad de convertir la galactosa en glucosa, generando daño en el hígado y en el sistema nervioso central, entre otros males.El precio de la prueba del tamiz en laboratorios privados oscila entre los 800 pesos y dos mil 650 pesos.Ya en redes sociales se había denunciado que la Secretaría de Salud federal habría enviado el comunicado con la instrucción de suspender la prueba.A continuaciones te damos el panorama de lo que están enfrentando las dependencias de salud locales tras la decisión de la administración federal.La Jefa de Prensa de Salud en Puebla confirmó que sí se suspendió la aplicación del tamiz neonatal como una orden nacional y no se aplicará hasta nuevo aviso, hasta que les informen que se debe aplicar otra vez.En el ISSSTE delegación Durango a partir del lunes es posible que ya no se cuente con la prueba del tamiz, de acuerdo con información del encargado del departamento de Comunicación Social; solo hasta este viernes se realizaron pruebas.Aunque desconocen cuándo se retomarán, pues es una orden de nivel nacional, ya se analiza la posibilidad de correr con los gastos que se generen de esta prueba en lo subsecuente de manera local.A la Secretaría de Salud de Durango no se les ha comunicado de manera formal cuál es la decisión que se tomó a nivel nacional. Aunque sí existen rumores de que dejará de aplicarse temporalmente, pero nada aún es oficial.Por el contrario, las oficinas del IMSS aseguran que en su caso las pruebas del tamiz continúan realizándose de manera normal e incluso recientemente agregó la prueba del Tamiz Neonatal Ampliado, a fin de avanzar en la detección y diagnóstico oportuno de enfermedades raras.En el estado de Sonora no se dejará de realizar, pues se cuenta con insumos para trabajar durante al menos cuatro semanas más.Este periodo, se explicó, servirá para generar un plan de trabajo emergente en el que posiblemente se lance una licitación a fin de obtener los servicios con empresas locales o bien nacionales, dependiendo de lo que se requiera para hacer frente a la situación.En Tamaulipas, la Secretaría de Salud no tiene información al respecto y continúa aplicando las pruebas en todos los hospitales bajo su jurisdicción como está establecido en el protocolo. También en el IMSS e ISSSTE se trabaja normal.En Aguascalientes, el secretario de Salud, Sergio Velázquez García, negó se haya suspendido la aplicación del Tamiz Neonatal. Afirmó que no tiene comunicación alguna en ese sentido de la federación y dijo tener los recursos suficientes para mantener las casi 50 mil pruebas de este tipo que se realizan al año.En Hidalgo, la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Salud estatal, Claudia Martínez, informó que hasta el momento la dependencia de Hidalgo no ha recibido notificación alguna. Estamos a la espera de información del IMSS e ISSSTE, comentó.La Secretaría de Salud en Tlaxcala confirmó que la federación le envió una circular para oficializar que el 31 de marzo concluye la prueba del tamiz que se realiza a recién nacidos.Ante ello, la dependencia afirmó que ya estudia las alternativas para poder continuar con las pruebas y tratar de absorber los gastos.Añadió que los siguientes días informará sobre las medidas que tomará al respecto, mientras defendió que los niños que nacen en los hospitales y centros de salud reciben los servicios necesarios y cuentan con el personal para la atención de las mujeres embarazadas.En Veracruz se encuentra suspendida la prueba del tamiz en hospitales públicos por indicaciones federales.De acuerdo con médicos tanto del ISSSTE como de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), la indicación se hizo oficial desde diciembre del año pasado y desde ese entonces dejó de realizarse la prueba de forma paulatina en algunos hospitales y clínicas del sector salud.Personal médico del IMSS sostuvo que las pruebas se siguen realizando en sus clínicas y hospitales.Mientras tanto, en el área de salud otro programa que está suspendido es el de la distribución de condones o preservativos que, además de evitar embarazos no planeados, son altamente eficaces para prevenir enfermedades de transmisión sexual como el VIH/Sida.Otro programa de salud que podría quedar suspendido por orden federal es el de la atención a personas hipertensas y diabéticas, señalaron los galenos.