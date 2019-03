Suspenden sesión; buscan negociar con CNTE

Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, y para dar oportunidad de dialogar con trabajadores del magisterio, se suspende la sesión de hoy y se cita para mañana, informó el presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Porfirio Muñoz Ledo.En su cuenta en Twitter, @PMunozLedo, el presidente de la Cámara Baja difundió esta mañana: "#AVISO. Debido al cerco en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y para ampliar el diálogo que hemos comenzado con trabajadores del magisterio se suspende hoy la sesión y se cita para mañana a las 11:00".El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, indicó que por no existir las condiciones necesarias confirmó que se suspende la sesión.A través de su cuenta en Twitter, @mario_delgado, el líder de los legisladores morenistas informó: "Por no existir las condiciones necesarias, el presidente de la @Mx_Diputados el diputado @PMunozLedo me acaba de confirmar que se suspende la sesión del día de hoy y se cita para mañana".