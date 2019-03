Suspenden sesión en Torreón por pleito entre ediles

La Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo de Torreón se suspendió ayer por un enfrentamiento verbal entre los regidores de Morena, Leonor Jacob e Ignacio Corona, esto luego de que ediles panistas y priistas se trenzaran por el apoyo transitorio por 20 millones de pesos que erogó el gobierno de Jorge Zermeño al Simas para abonarlos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El Siglo de Torreón Por considerar que Corona la insultó durante la sesión ordinaria y tuvo hacia ella "una actitud misógina e irreverente", Jacob anunció ayer que presentará una queja por escrito ante la síndica Mayela Ramírez Sordo, presidenta de la comisión."Me pareció inapropiado, inadecuado de su parte cómo se exaltó, como gritó, como me decía: 'póngase a leer, póngase a leer', me parece un insulto, un agravio, una agresión de manera verbal, acabamos de votar un reglamento precisamente no sexista donde estamos empoderando a la mujer y no es para sentirnos superiores hacia los hombres, se trata de que nos respeten, que no nos vean como algo inferior, que no nos levanten la voz. Él pretende callarme, intimidarme, en ningún momento dije que todas las colonias de Torreón tenían suficiente abasto de agua, ése es el argumento que de manera impositiva expone el regidor Ignacio Corona.", expresó.Y es que en la prolongada polémica, Corona le dijo a la morenista que "la iba a poner en su lugar" luego de que ésta hiciera alusión a su persona al señalar que "saca un historial de referencia de crítica a esta administración, dejemos de criticar, hagamos soluciones, no estamos aquí para estar sentados. Hay que hacer campaña en las colonias para ver la necesidad de la gente que dice: 'tengo años de no tener agua', esa es la demanda de la ciudadanía, para eso estamos aquí, para defender al ciudadano, no para venirnos a sacar tablitas, a pelearnos, a discutir que si porque el alcalde tomó una decisión inmediata de solución y me parece a mal a mí como equis fracción, si es el PRI y lo hace el PAN lo ven mal, si lo hace Andrés Manuel López Obrador lo ven mal, carajo, pues entonces saben qué, este país nunca va a salir adelante".A lo que Corona respondió: "regidora hay 13 colonias sin agua, lea los diarios, usted dice que no hay (agua), ahorita hay quien sufre de falta de suministro, ayer y antier trece colonias sin agua y usted dice que no, lea los diarios".-Regidor, permítame, deje que termine, dijo Mayela Ramírez Sordo, presidenta de la Comisión.-No, nada más para ponerla en su lugar, dice que a nadie le falta el agua en Torreón y hay 13 colonias que les falta el agua durante 48 horas porque la bomba 77 y 83 estuvieron apagadas, y la regidora dice que a nadie le falta el agua", expresó.Sobre la queja de Leonor Jacob, Ignacio Corona añadió que "hizo alusión a mi persona y yo le respondí en el sentido de que fuera más consciente y conocedora del tema cuando tenga una intervención". Y comentó que: "el Cabildo, las comisiones son espacios de discusión y en el mismo no se vertió ningún insulto, ninguna ofensa, sino sólo argumentos. Que haga lo que quiera, eso es una broma, yo lo veo como una broma, porque no hay ningún insulto, todo está grabado, que se exponga esa grabación". El edil insistió en que no le faltó al respeto.