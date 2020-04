Suspenden un mes desarrollo en obras públicas municipales

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El director de Obras Públicas de Piedras Negras, Anselmo Elizondo Dávila señaló que los proyectos en Piedras Negras estarán parados un mes debido a que no son consideradas como obras esenciales ante la contingencia del COVID-19.



En este sentido, señaló que por ende todas las empresas constructoras que ayudaban en su desarrollo han sido regresadas a su lugar de origen al menos hasta el 1º de mayo.



El funcionario indicó que esto será en todas las obras que no sean esenciales, solamente se seguirá con acciones necesarias para el municipio como los servicios de agua y de bacheo.



Por último, destacó que esto es a raíz del decreto nacional donde se puntualizó que todas las actividades no esenciales pararían, instrucción que está siendo acatada por Piedras Negras.