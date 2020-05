Suspenderán fiestas patrias en Coahuila, por Covid-19

Escuchar Nota

“Vamos a pasar muchos meses cuidando las medidas sanitarias. Este año, no se van a celebrar espectáculos masivos, ni el 15 de septiembre”, expuso.



.-hizo un llamado a la ciudadanía a no confiarse ni relajar las medidas sanitarias, además de anunciar que en el 2020, región por región se reforzarán los protocolos, todas las acciones, respecto al uso obligatorio del cubrebocas y a la operación de los filtros sanitarios en las vialidades urbanas.Así mismo, se fortalecerán los accesos a los municipios, las desinfecciones en centros comerciales, prestadores de servicios en general, además de los giros relacionados con la industria, minería y la construcción que forman parte de las actividades esenciales, según el. “Al abrir los negocios se deben acatar aún más las disposiciones sanitarias, porque no se va a arriesgar ena su gente a contagiarse”, destacó.En lo que representa la primera etapa de la, el gobernador dijo que esta es una fase decisiva porque, “después de irse reactivando la economía, no queremos retrocesos porque eso nos pondría en riesgo y nadie quiere eso, ya no podemos detenernos en un plan que definimos en el estado y lo diseñamos de acuerdo con las características y necesidades muy particulares de cada región y principalmente, las cifras de contagios y su tendencia”, dijo.destacó que a más de una semana antes de que el gobierno federal diera a conocer su plan de reactivación económica y sus tres fases, así como la operación de semáforos de riesgo, en, de la mano con le, el sector educativo, empresarios y los alcaldes, se realizó un análisis de la ruta a seguir para reanudar labores y de manera importante, evaluando el nivel de riesgos de contagios y la capacidad hospitalaria para atender una eventual alza en los mismos.Con información Jessica Rosales | Milenio