Suspensión de clases afectará salarios de los niños cuando sean adultos

El cierre de las aulas en la mayor parte del mundo debido a la pandemia del coronavirus no saldrá gratis.Según el estudio Efectos del coronavirus en la educación , la suspensión de las clases presenciales podría reducir el salario de los alumnos hasta un 1%, cuando alcancen entre 30 y 40 años; es decir, hasta unos 200 euros al año. Los más afectados en el corto y largo plazo serían aquellos estudiantes que no puedan recuperar las clases de forma online y los que carezcan de otros apoyos.La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) analiza en este informe no sólo las repercusiones académicas del cierre de los colegios por la pandemia del coronavirus o los efectos en cuanto al abandono educativo, sino también las medidas necesarias para reducir suSus autores soncoordinadora del área de Educación Superior, Ciencia y Educación Técnico Profesional de la OEI.Francia sustituirá los exámenes de Bachillerato por una nota media del resto del año Francia sustituirá los exámenes del bachillerato por una nota final que será la media de las notas obtenidas a lo largo del curso escolar. A la espera de la evolución de la crisis,Y esa media podrá ser "suficiente" para conseguir el título de bachiller. Por el contrario, no se descartan todavía los exámenes orales que suelen celebrarse, tradicionalmente, a finales de junio. Si la crisis lo permite, los exámenes orales "pudieran celebrarse".Si la crisis se prolongarse, se suprimirían finalmente los exámenes orales., en ningún caso, para la evolución final. Informa Juan Pedro Quiñonero Maria Paula Reinbold, oficial de Primera Infancia y Educación de la Unicef para América Latina y el Caribe , asegura que pueden pasar dos peligros en la formación escolar de los niños por el coronavirus. La primera que baje la curva de aprendizaje y la segunda, si las escuelas permanecen cerradas a largo plazo, el riesgo de que muchos abandonen las escuelas es más alto.