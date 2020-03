Suspensión de clases por consejo técnico escolar

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Este lunes 9 de marzo inicio de semana no hay clases en las escuelas del nivel preescolar, primaria y secundaria por el Movimiento “el 9 nadie se mueve” o “un día sin nosotras” que autorizó la Secretaría de Educación, el cual se suma a suspensión de clases el viernes 13 por celebrarse el quinto Consejo Técnico Escolar que se junta con el siguiente lunes 16 inhábil por 21 de marzo aniversario del natalicio de Don Benito Juárez.



La jefa de sector II de primarias Laura Alicia Ochoa dijo que esta semana es corta, pero no significa que sea una megapuente creado por los maestros, ya que el viernes todos los compañeros trabajadores de la educación asisten al quinto Consejo Técnico Escolar.



Ante esto dijo este martes y miércoles tienen que estudiar mucho sobre los temas que van a tratar el viernes durante el quinto Consejo Técnico Escolar para saber si se ha avanzado y en que están deficientes.



Mencionó que el viernes 13 no hay clases para los alumnos, pero si hay trabajo para los maestros que todos deben estar concentrados para dar seguimiento al plan de mejora escolar para mejorar el servicio que se ofrece en las escuelas.



Aseguró que estos días en los cuales los alumnos no asisten a clases no significan para ellos como megapuente como se ha venido afirmando, porque se cumple unicamente con el calendario escolar 2020-2021.