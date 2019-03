Sustituye a Will Smith

Ciudad de México.- James Gunn ya tiene en mente al sustituto ideal de Will Smith para encarnar al letal asesino Deadshot en la secuela de Escuadrón Suicida. Idris Elba está negociando su incorporación al proyecto para tomar el relevo de Smith y dar vida a Floyd Lawton.Según informan fuentes cercanas a la producción a The Hollywood Reporter, hace unos días Elba se reunió con el director. El encuentro fue como la seda y ahora el actor de The Wire negocia con Warner Bros. su fichaje. Estas mismas fuentes afirman que Elba fue la primera opción tanto para Gunn, como para el estudio.La película, cuyo guion lo firma el propio Gunn, no será exactamente una secuela directa del Escuadrón Suicida que David Ayer dirigió en 2016, sino más bien una reinvención del equipo de criminales que contará con una mayoría de actores y personajes nuevos.