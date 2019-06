Swift y Perry rechazan la homofobia en nuevo video

Una de las rivalidades más mediáticas de la música, entre Katy Perry y Taylor Swift ha llegado a su fin y el video de ‘You Need To Calm Down’ se convirtió en 'la pipa de paz' de las celebridades, en el que además rechazan la homofobia.Se trata del segundo sencillo de Lover y en él, la cantante critica a quienes agreden a la comunidad LGBT+ con frases como: “Y controla tus ganas de gritonear a toda la gente que odias, porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay” y “¿Por qué estás enojado cuando podrías estar contento?”.En el video, Taylor Swift y Katy Perry se dan un abrazo, pero no son los únicos rostros reconocibles, pues a lo largo de la grabación se ve a otros famosos como Adam Lambert, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Karamo Brown, Hayley Kiyoko, Chester Lockhart y RuPaul, entre muchos más.En “You Need to Calm Down”, Taylor Swift se pronuncia a favor de la igualdad, pues también menciona GLAAD, la organización a favor de los derechos de las personas gay y muestra a Drag Queens imitando a famosas como Nicki Minaj, Adele y Cardi B.Con información de Milenio