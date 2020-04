Sylvia Pasquel presintió la trágica muerte de su hermana

Escuchar Nota

“Hubo como una parte premonitoria, porque como unos días antes estaba yo como con mucha ansiedad de verla", relató la actriz.



“En realidad lo que no querían que supiéramos es que parecía que tenían ahí un romance ella y Jaime Garza, lo cual dudo muchísimo porque Viridiana era novia de Beto Helfon", expuso Sylvia.



“Yo tuve que reconocer el cadáver... Ya le habían quitado el coche de encima", compartió Pasquel entre lágrimas.



Con lágrimas en los ojos,relató cómo fue que presintió el trágico fallecimiento de su hermana, joven queco ocurrido en 1982.Durante una entrevista concedida a Jorge 'El Burro' Van Rankin para el programa Hoy, Pasquel aseguró que ella y Viridiana eran muy unidas, y que el doloroso destino que tuvo su hermana fue algo que de alguna manera presintió al no poder dormir la noche previa a que le avisaran de su accidente.Sylvia describió que en ese entonces Viridiana iba a concluir una obra de teatro, y que ella intentó cumplir rápido una sesión fotográfica con el español Julio Vizuete para poder ir a ver esa última función. Sin embargo, la actriz fue aconsejada sobre no presentarse en el teatro por múltiples cuestiones.La actriz continuó explicando que esa noche finalmente se fue a su casa, pero no pudo conciliar el sueño. A las 6:30 horas de la mañana siguiente, Sylvia recibió la llamada que nadie quisiera escuchar: Su hermana había tenido un accidente y estaba muerta.