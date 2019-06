T-MEC blindará a México de imposición de aranceles de Trump: Delgado

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que la ratificación legislativa del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) blindarán a nuestro país de imposiciones de aranceles por decisión del presidente Donald Trump.Y es que el mandatario estadounidense advirtió que, a partir del sábado pasado, México tiene 45 días para dar resultados en los compromisos en materia migratoria y seguridad que asumió para que Estados Unidos no incrementará desde este lunes 5% de aranceles en productos nacionales."Respecto de que puede volver la amenaza de los aranceles, miren aquí está muy fácil, si se aprueba el nuevo Tratado de Libre Comercio, que es el presidente Trump quien propicia esta renegociación y que se dice, por cierto, muy satisfecho con este acuerdo… de aprobarse ya por ambos países y por Canadá el nuevo acuerdo comercial, pues se acabaría cualquier pretexto para tratar de imponer de manera unilateral tarifas, porque ya estaríamos dentro del nuevo acuerdo comercial”, dijo el legislador.El T-MEC necesita el aval de los congresos de los tres países socios. En el Senado ya avanza el proceso, y de acuerdo a Mario Delgado hay voluntad de los congresistas estadounidenses de ratificar a lo antes posible el acuerdo.Mientras tanto, el legislador aseguró que no hubo “acuerdos en lo oscurito” con Estados Unidos, sólo los ya públicos.Reiteró que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador necesita más recursos para atender la migración los Diputados están dispuestos a coadyuvar."Yo lo que he dicho es que si el Gobierno necesita algún reajuste presupuestal en donde tenga que intervenir la Cámara de Diputados, por supuesto que nosotros apoyaríamos esa petición porque queremos que el Gobierno mexicano cumpla”, aseguró.Por otra parte, tomando de base las afirmaciones de Trump, los legisladores de oposición desconfiaron que el gobierno no pactó nada en lo oscurito con Estados Unidos.El PRD y el PAN adelantaron que solicitarán ante la Permanente la comparecencia de Marcelo Ebrad, para que informe de los acuerdos firmados con EU.La panista Laura Rojas, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, dijo el gobierno de López Obrador está cambiando “los principios históricos que México había mantenido al respecto de la migración”."Lo que sucedió fue un cambio dramático de la política migratoria del propio Presidente López obrador, porque recordaremos que durante la campaña y hace apenas unos meses, en marzo de este año, él había ofrecido una política de puertas abiertas a los migrantes centroamericanos, él ofreció visas de trabajo, él ofreció trabajo en la construcción del tren maya y lo que vimos es un cambio radical a raíz del manotazo que dio Donald Trump de la amenaza arancelaria”, dijo en conferencia.Adelantó que someterá a la Permanente un Punto de Acuerdo para que el gobierno federal no toque “un solo peso” de las partidas para financiar los compromisos hechos con EU."Si se necesita financiar los compromisos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump es mi propuesta que lo saquen o del Tren Maya o, de la Refinería o de la Construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, que además son proyectos inviables que dudosamente van a funcionar”, finalizó.