T-MEC pone en riesgo al sector autotransporte: Canacar

En el proceso de ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) el autotransporte mexicano fue usado como moneda de cambio y quedó en desventaja frente a sus competidores en Estados Unidos, por lo que se pone en riesgo inmediato la operación del sector, advirtió la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).Enrique González Muñoz, presidente de Canacar, lamentó el trato inequitativo que se dio a los transportistas mexicanos con la aprobación del T-MEC, donde no les autorizaron más permisos de largo recorrido a las empresas mexicanas, mientras que a las empresas norteamericanas sí se les va a permitir, además, cuando los industriales de transporte en Estados Unidos sientan en riesgo sus intereses económicos, las autorizaciones aprobadas se pueden cancelar.“No se pueden tener nuevas y las que existen se pueden cancelar, lo triste de esto es que México no se guardó ese derecho”, expresó el presidente de Canacar en conferencia de prensa. "México no fue tratado de manera equitativa entre los tres gobiernos, entendemos que la negociación fue muy complicada", agregó.Desafortunadamente, al igual que en el TLCAN, fuimos utilizados como moneda de cambio todos recordamos que en el TLCAN de manera unilateral México cedió una parte importante del mercado del autotransporte, dijo el presidente de Canacar."No se puede cuantificar, no se puede decir cuántas empresas están en riesgo, dar tiempos (...) es cómo si te dicen 'súbete a una motocicleta sin casco a toda velocidad'. ¿Cuándo te puede pasar algo? a lo mejor nunca, pero hay el riesgo latente y ese riesgo es el que tememos continuamente", explicó.Además, dijo que México cedió los servicios de mensajería y paquetería a las empresas transnacionales sin que en Estados Unidos, a la fecha, las empresas mexicanas puedan hacer el mismo servicio que ellos hacen desde hace muchos años.Canacar se manifestó por un trabajo conjunto para diseñar un programa específico para impulsar la competitividad del sector, que se convoque al Ejecutivo Federal a crear un programa para generar condiciones en las que el autotransporte sea más competitivo en el mercado interno y el de corto recorrido a Estados Unidos.Asimismo, propuso que se establezca una zona de transferencia en la frontera con una reglamentación especial, para que la transferencia se haga de manera eficiente y que en la región y que opere como los puertos marítimos.A la par de un programa especial para atender a las pymes, generar esquemas de asociación a través de una figura de empresas integradoras, que puedan acceder al mercado de Estados Unidos a través de la figura de operadores logísticos que compitan en el mercado de la logística.