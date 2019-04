T-MEC se discutirá hasta que México tenga reforma laboral: legisladora de EU

La discusión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se daría de acuerdo con las declaraciones de la demócrata, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien dijo que los legisladores no deberían respaldar ningún acuerdo a menos de que México apruebe una ley que proteja los derechos laborales.En una entrevista con el sitio web de noticias Politico, Pelosi también mencionó las preocupaciones sobre las cláusulas de implementación de un nuevo acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México (USMCA por sus siglas en inglés), entre otros temas."Si no hay espeficaciones de implementación, no hay tratado", declaró Pelosi a Politico.El nuevo acuerdo comercial ha tenido una fría recepción en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, debido a sus cláusulas sobre condiciones laborales, comercio de fármacos biológicos y otros asuntos."Las inquietudes de nuestros legisladores apuntan a los derechos de los trabajadores, el medioambiente y los problemas relacionados con los productos farmacéuticos", dijo Pelosi."La principal preocupación que tenemos es -incluso si tienes la mejor redacción del mundo (en el acuerdo)- que si no contiene detalles sobre la implementación, no tienes nada (...) Tienes que tener fuertes medidas de implementación", añadió.Legisladores demócratas dicen que el acuerdo debe garantizar que los trabajadores en México tengan derecho a organizarse, un paso que requeriría nuevas leyes laborales en su vecino del sur. Argumentan que una debilidad importante del TLCAN radica en que permitió que los salarios mexicanos se estancaran."Cuando no tienes disposiciones de cumplimiento estrictas, esencialmente estás facilitando la subcontratación de puestos de trabajo y una frágil protección de los trabajadores", dijo la congresista Pramila Jayapal el mes pasado.Pelosi destacó esa preocupación en la entrevista.De las cosas que el Gobierno mexicano tiene que hacer antes de que podamos siquiera llegar a considerarlo (el tratado), es aprobar una ley sobre los derechos de los trabajadores en México", afirmó.