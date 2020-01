T-MEC solo espera la firma de Donald Trump

Escuchar Nota

“Después de tres años, hemos visto cierto éxito de sus políticas comerciales, y el T-MEC es el mejor ejemplo de esto en este momento”, dijo Grassley.



“Nuestro socio comercial número 1 es México, nuestro socio comercial número 2 es Canadá. Acabamos de llegar a un acuerdo, también, con la tercera economía más grande del mundo, Japón, y la segunda economía más grande del mundo, China “, dijo el senador Roy Blunt, haciendo referencia a la primera fase del acuerdo que Trump firmó con China la semana pasada y un acuerdo comercial inicial con Japón.



“Si sumamos los otros 27 países con los que Iowa comercia, ni agregándolos todos juntos, son iguales al comercio que Iowa hace con México y Canadá“, dijo.

Iowans are truly ecstatic about #USMCA passing the Senate last week, & in an overwhelming bipartisan way. They've waited a long time for this win.

@ChuckGrassley played a key role in getting it done & today I joined him as he signed the USMCA & sent it @realdonaldtrump's desk. pic.twitter.com/k1qJs8MHoW — Joni Ernst (@SenJoniErnst) 22 de enero de 2020

López Dóriga Digital

El senador republicano, presidente delde Estados Unidos,para su firma.Grassley, apoyado por senadores republicanos de los principales estados agrícolas, elogió a Trump por, que cumple su promesa de campaña de actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).El acuerdo fue aprobado con un fuerte apoyo bipartidista en el Senado la semana pasada con 89 votos a favor y 10 en contra, luego de una votación de 385 a favor y 41 en contra en la Cámara.Los demócratas se unieron luego de asegurar, así como victorias farmacéuticas, luego de meses de negociaciones con la Casa Blanca.El acuerdo actualizado obtuvo el apoyo de algunos de los sindicatos más importantes aunque otros lo rechazaron.Se espera que el acuerdoen un 0.03 por ciento a un 0.04 por ciento e impulse laGrassley y los otros senadores republicanos cerraron filas en torno a las políticas comerciales de Trump, que a menudo han causado consternación e incluso rechazo entre los republicanos del Congreso.Los legisladores estadounidenses esperan que el comercio desempeñe un papel importante en las próximas elecciones, incluidas las elecciones primarias demócratas, que comienzan con los comités de Iowa en menos de dos semanas. De los senadores que todavía compiten por la nominación, solo el senador Bernie Sanders votó en contra, mientras que el empresario Tom Steyer también se opuso al T-MEC.La senadoraseñaló que Canadá y México son los principales socios comerciales en su estado.