T-Rex Saltillo: terminan participación

La Selección T-Rex Saltillo se quedó en el camino, una derrota en la primera jornada evitó que el representativo avanzara y ayer fue eliminado del Nacional Equipadas que se realiza en la Sultana del Norte.Los números no le favorecieron, el equipo dirigido por Francisco Rodríguez requería una serie de combinaciones que no se dieron, por ello se dio una dolorosa despedida, luego de pasar por una serie de cosas en contra.El primer punto que no ayudó fue, sin lugar a dudas, la derrota en contra de Bajío en tiempo extra, pues con esa derrota quedaron fuera, pues ese rival fue el que finalmente avanzó a la ronda de Semifinales ayer por la noche.Luego vinieron dos tres triunfos de manera consecutiva, aunque con varios obstáculos, entre ellos el pésimo arbitraje que se dio en la competencia, ante personal capacitado para afrontar un evento de esta talla.