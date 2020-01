Tabata Jalil reveló su “grave problema” de metabolismo

Escuchar Nota

La conductora del programa Venga La Alegría, Tabata Jalil, compartió sus secretos para lucir espectacular pero también reveló susdey metabolismo.Rodeada de sus compañeros, la animadora detalló en qué consisten cada una de sus comidas durante el día, para mantenerse en buen estado. Lade Tabata Jalil es fuerte, según comentó, pues tiene dificultades para subir de peso. En sus fotos en Instagram presume su envidiable“Mi problema es que voy bajando de peso muy rápido entonces tengo que hacer dietas para subir de peso, tengo que comer mucho”, dijo lade 40 años.Aunque sus compañeras le señalaron lo afortunada que era, Tábata respondió: “Es un grave problema, te lo juro. No, no es una bendición, dejo deesta cantidad y me voy para abajo, no es tan padre”.Lo que para muchos significa un reto bajar de, para ella es todo un trabajo cuidar su alimentación pues si se relaja los efectos sony visibles.“Cada cuerpo y metabolismo funcionan distinto y también depende de cuáles son tus actividades para que la dieta haga bien. No es copiarse mi dieta o la de alguien más. Usted tiene que estar consciente cuál es su desgastey qué es lo que tiene que comer durante el día”, explicó Jalil.La conductora indicó que lo primero que hace al despertarse es tomar un vaso con agua. Luego, se prepara un licuado con zarzamora, arándanos y cerezas.Ya el desayuno como tal consiste en unos trozos de papaya, acompañados de huevo revuelto con chile con 4 tortillas.Después como a las 12:30 del mediodía, ingiere unas galletas de avena con almendras y jugo de arándano, para aportar“Nunca tomo refresco, siempre almuerzo con agua. Me preparo una sopita de verduras con caldito de pollo, una pechuga asada con arroz y unas tortillas, a veces guacamole”, aseguró la animadora de Venga La Alegría.A media tarde, como colación, se come unao un plátano con un vaso con agua y luego en la cena, galletas con jamón de pavo, aceitunas y aceite de oliva.Además, Tábata recomendó que al cuerpo hay que darle lo que pida, hay que hacer ejercicio y usar la palma de su mano como referencia para servir su comida.Con información de Publimetro