Tabata, la perrita que fue rechazada por ser ‘negrita’

q terror me da la gente que es selectiva hasta con el COLOR de sus mascotas !!!!! qué le pasa???? pic.twitter.com/rIpuZMsHW8 — (@citiepop) July 6, 2020

hicimos viral a Tabata ️ les anunció que ella ya encontró un hogar, no se preocupen !! Solo quise compartirles el otro lado de las personas que aún queriendo “adoptar” siguen siendo muy superficiales y nada empaticos con los animalitos pic.twitter.com/P9QvORrRmq — (@citiepop) July 6, 2020

Una usuaria de redes sociales exhibió las capturas de pantalla de un chat de WhatsApp donde una persona rechazó adoptar a una perrita porque era negra.En los mensajes, se observa que le muestran la fotografía de ‘Tabata’, una perrita mestiza que lleva una camiseta color verde y les aseguran que ya está esterilizada, vacunada y desparasitada.A lo que la persona que busca hacer la adopción de una mascota pregunta si no hay disponibilidad de otros perros, pues no le gustan los animales ‘negritos’.Luego de que le reenvían la imagen de la perrita, la persona contesta que los interesados en adoptar a la mascota “dijeron que no, muchas gracias”.Finalmente, la persona que envía las imágenes de la perrita le cuestiona si no la quiso porque es negra, por lo que es bloqueada.Debido a que la conversión generó polémica en redes sociales, el nombre ‘Tabata’ como se llamaba la perrita se viralizó, por lo que la usuaria compartió que la perrita ya fue adoptada.