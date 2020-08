Tacha Barulich de ‘tóxico’ su noviazgo con Maluma

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Luego de verse envuelta en la polémica entre Maluma y Neymar porque el futbolista cantó el tema Hawái, que supuestamente fue escrito para ella, Natalia Barulich explicó por qué terminó su relación con el colombiano.



“Significa que yo estaba dando un 100% y solo estaba recibiendo un 20%, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío”, señaló Natalia.



La actual pareja de Neymar comentó también que su romance con el reguetonero colombiano podría considerarse “tóxico”, declaraciones que dejaron sorprendidos a la mayoría de sus seguidores.



“Hubo días en los que me sentía más fuerte que en otros. Luego me sentía más triste, extrañando la relación de alguna manera. Pero la relación para mí era muy tóxica”, añadió.



Maluma lanzó hace pocas semanas su más reciente sencillo titulado Hawái; en el videoclip de la canción, el cantante le dedica la letra a una mujer que lo engañó y hasta se va a casar con otro hombre, algo que de inmediato los fans empezaron a deducir que estaría dedicado a su exnovia Natalia.