Tachan de ‘pirata’ a Pedrito Sola por ver Mulán

Ayer vi Mulán y la recomiendo. Es una película muy bonita y perfectamente bien hecha. Costó mas de 200 millones de dólares y los vale. pic.twitter.com/6AA3xv6xVG — Pedro Sola (@pedrosola) September 6, 2020

Claro que si la pasarán en cine, lo triste es que andes promocionando piratería — Moveeks (@Moveeks) September 8, 2020

El conductor de “Ventaneando”Esta cinta estaba proyectada para ser estrenada en cines de todo el mundo, pero debido a la pandemia de coronavirus, no todas las salas cinematográficas están abiertas en todas las regiones. Por ello,por lo cual algunos fans han tenido que recurrir a servicios ilegales en páginas o a través de descargas por servidores de BitTorrent., relataron en “La Taquilla” de René Franco en Radio Fórmula.Sin embargo, varios usuarios de la red social le preguntaron a Sola cómo le hizo para mirar la cinta, si aún no es posible hacerlo de forma legal en nuestro país. La cinta sí fue estrenada en algunas salas de cine en algunos países.La cinta fue puesta en la plataforma Disney Plus en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, España, Italia, Países Bajos y Suiza.al menos en la nación norteamericana. Disney aseguró que hasta el 4 de diciembre, la cinta formaría parte del catálogo regular.En China la cinta será estrenada en algunos cines el próximo 11 de septiembre. En tanto que la plataforma llegará a nuestro país en noviembre próximo.Información de Radio Fórmula