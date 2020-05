Tacleará NFL al coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La NFL soltará su calendario 2020 al final de la próxima semana sin mayores cambios, confirmó Brian McCarthy, vocero de la liga, incluyendo el juego de apertura el 10 de septiembre, el Super Bowl el 7 de febrero y con aficionados en las gradas. “Planeamos iniciar a tiempo”, señaló McCarthy.



Chris Mortensen reportó a mediados de abril que la liga planeaba lanzar el calendario, basado en una temporada completa, por mayo 9. Troy Vincen, vicepresidente ejecutivo de la NFL, dijo a Associated Press esta semana que la liga hace “una planeación razonable y responsable” concerniente a la salud y seguridad durante la pandemia de coronavirus.



La liga ha evaluado planes de contingencia por si la pandemia se intensifica, trabajando junto a la NFL Players Association y expertos médicos para establecer protocolos.



Una opción que no está en la mesa, una fuente informó a ESPN, es reunir a los jugadores en una sola locación para hacer la temporada. La NBA y la MLB han discutido jugar en un sitio neutral como Walt Disney World, Las Vegas o Arizona, pero la NFL no planea hacer eso.



No se esperan juegos sabatinos en este calendario de la NFL, a pesar de que hay incertidumbre sobre la temporada de futbol colegial.



La liga evalúa cuándo los jugadores pueden volver a las instalaciones. La NFL y la NFLPA acordaron cerrar los edificios hasta que cada estado en el que el equipo reside levante la cuarentena. Los equipos están preparados para hacer una miniconcentración en junio.



El comisionado de la NFL, Roger Goodell, no aceptará un salario durante la pandemia. La liga recaudó más de 100 millones de dólares durante el draft con el propósito de destinarlos a ayudar a la comunidad debido a la pandemia por coronavirus.