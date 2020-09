Tadej Pogacar conquista el Tour de Francia

Escuchar Nota

París.- Un esloveno por primera vez en lo más alto del podio en París: Tadej Pogacar conquistó este domingo su primer Tour de Francia tras la disputa de la 21ª y última etapa, ganada al esprint por el irlandés Sam Bennett.



En la víspera de celebrar su 22º aniversario, Pogacar se convierte en el segundo ganador más joven de la historia del Tour, sólo por detrás de Henri Cornet, que logró con 19 años en 1904.



La última etapa, que suele tener más de fiesta y celebración que de competición, no cambió en nada las clasificaciones de la víspera, tras la exhibición de Pogacar en la 'crono' con final en la Planche de Belles Filles.



El joven prodigio del UAE Emirates ganó no sólo la clasificación individual, sino también la de los jóvenes, en la que el español Enric Mas fue segundo, y la de la montaña, por delante del ecuatoriano Richard Carapaz.



Sólo se le escapó el maillot verde, el de la clasificación por puntos, que fue para el irlandés Sam Bennett.



El único ciclista en toda la historia en ganar todas las clasificaciones individuales fue Eddy Merckxx en 1969, que se impuso en la general, los puntos, la montaña y la combinada. La de jóvenes no existía aún, pero la leyenda belga logró su primer triunfo en París con 24 años recién cumplidos, lo que actualmente también le habría permitido vestir el maillot blanco.



También subió al podio, y ya es una costumbre, el Movistar, vencedor de la clasificación por equipos. Es la quinta ocasión que la formación navarra lo consigue en las últimas seis ediciones, las tres últimas de manera consecutiva.



En la lucha por la prestigiosa victoria en París, Bennett se impuso en la llegada final al actual campeón del mundo, el danés Mads Pedersen, y al eslovaco Peter Sagan.