Tagle llama a no convertir Guardia Nacional en policía militarizada

La legisladora Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la Guardia Nacional no debe convertirse en una policía militarizada, sino en una solución de carácter civil a la crisis de violencia e inseguridad del país.En vísperas de la discusión de las leyes secundarias de la nueva institución policial, la secretaria de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados llamó por ello a terminar con la estrategia militar en materia de seguridad.“En próximos días estaremos discutiendo las letras chiquitas de la Guardia Nacional, que hoy ya está en las calles sin una base real, y seguiremos trabajando de la mano con colectivos y organizaciones de la sociedad civil en una propuesta legislativa para erradicar la crisis de violencia e inseguridad, pero siempre en un marco de protección a los derechos humanos, con especial énfasis en una perspectiva de género”, remarcó.Tagle subrayó la importancia de definir la función de la Guardia Nacional en el esquema de seguridad pública del país y enmarcada en un modelo policial de rendición de cuentas y capacitación apegada a lo dispuesto en el programa rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.“Se deben establecer parámetros perfectamente delimitados de capacitación y evaluación en funciones policiales y revisar lo relativo al tema de evaluación y confianza de los elementos ya que lo que es aplicable en el ámbito castrense no lo es para el policial, la capacitación en el uso de la fuerza debe ser un tema central”, puntualizó.Sostuvo que la propuesta del uso de la fuerza perpetúa un modelo que no sirve: en primer lugar, no evalúa necesidades y, por lo tanto, no da opciones de fuerza proporcionales para las funciones que se asignan, pero sí exige proporcionalidad.Asimismo obliga a seguir una escala, exclusivamente ascendente, sin opción de adecuar la respuesta a la dinámica del caso; y no da certidumbre jurídica para la formación de criterios de actuación apegados a derechos humanos, dijo.