Paco Ignacio Taibo II presume ventas récord de libros

“Celebramos que conseguimos este añoen comparación con 2018 con una ganancia de dos por ciento con respecto de 2012, el mejor periodo en ventas del FCE. Ponemos al libro como un objeto de regalo a precio económico que va de los nueve pesos, en un ofrecimiento que no sobrepasa los 200, en novedades de la Colección Popular del Fondo y títulos de varias editoriales nacionales y extranjeras”, informó en entrevista telefónica con La Razón , director general delEl sello paraestatal en colaboración concierra el año con la inauguración hoy, y hasta el día 22, en el, de unen un despliegue de 13 mil volúmenes que abarca dos mil 500 títulos. Oportunidad para que el libro tenga presencia entre los regalos de Navidad, Año Nuevo y la festividad de Reyes.Asimismo, el titular del FCE afirmó queque asciende a 90 millones de pesos. Además que en marzo próximo se completa la fusión entre la paraestatal, Educal y la DPG.Sí, sigo empeñado en decir que si los libros son baratos, la gente tiene oportunidad de acceder a ellos. Ya hemos organizado varios tendidos en diferentes lugares y vemos como la gente acude a comprarlos. Más que una estrategia, creo que es una manera indirecta y eficaz de promoción de la lectura.En términos generales así lo considero. Fue un éxito la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Las cifras de ventas son satisfactorias y hemos logrado que la gente se familiarice con la lectura, que, a fin de cuentas, es lo más importante para nosotros.Le repito, vendimos más que el mejor año de ventas del Fondo, 2012. Aproximadamente, en un cuatro por ciento por arriba de la cifra. La venta en este tendido prenavideño en Los Pinos me dará elementos para afirmarlo definitivamente.Llegar a zonas donde el libro nunca ha llegado: comunidades serranas y entrar con fuerza en estados como Chiapas, Guerrero o Michoacán. Fortalecer la red de Motolibrerías y los Librobuses. Proyectamos un plan editorial de 500 títulos distribuidos en un tercio, respectivamente, de nuevas colecciones, literatura infantil y juvenil y los libros propios del FCE (literatura, economía, política, filosofía…). Se suman autores de prestigio, como Alejo Carpentier, Jean-François Vilar, Juan Villoro o Ariel Dorfman, entre otros. Consolidar la colección Vientos del pueblo con nuevos títulos y autores.Críticas sin sustentos de nuestros adversarios de una colección que ha vendido 500 mil ejemplares con precios de entre 9 y 20 pesos.De ese asunto he hablado demasiado. Las librerías Educal no pertenecen al FCE, son de la Secretaría de Cultura. La Caniem remitió una carta a Cultura donde cuestiona el pago de sólo 80 por ciento de la deuda con editores que asciende a unos 90 millones de pesos. El FCE nada tiene que ver con eso.Primero, aclaro que es un adeudo que se arrastra desde la administración anterior y ahora lo achacan al nuevo gobierno. 170 sellos de 171 firmaron el convenio para sólo recibir al menos el 80 por ciento: Penguin Random House no lo firmó y hasta hizo la amenaza de retirar sus libros de las sucursales de Educal y del FCE. Creo que ya le he dicho bastante. No hablo más de ese asunto.En marzo de 2020 más o menos, las tres entidades estarán agrupadas; aunque ya hace meses trabajamos como una sola empresa.