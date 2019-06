Tamaulipas: PAN denuncia desvío de recursos para Morena

A unas horas de la elección de este domingo en seis estados, el PAN denunció la presunta utilización de recursos de la Secretaría de Bienestar con fines electorales a favor de Morena en Tamaulipas.El blanquiazul presentó un oficio atribuido a Marcos Carlos Cruz Martínez, delegado electoral de Morena en la entidad citada, en el cual, se afirma que la entrega de las tarjetas Bienestar se hará de manera prioritaria entre quienes promueven el voto a favor de ese partido. Estos tienen el deber de entregar una lista de 15 votantes, acompañada de las copias de las credenciales de elector.Además se establece que en la distribución de las micas no sólo participarán los Servidores de la Nación, encargados de hacer los padrones de beneficiados de los programas sociales y de la entrega de las tarjetas Bienestar, sino también los líderes de Morena, aunque estos no deberán portar uniforme alguno.El documento está fechado el 29 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas –entidad donde hoy habrá elección de diputados-- y supuestamente firmado por Cruz Martínez.En él se informa a los líderes seccionales que a partir del 30 de mayo “deberán trabajar coordinados con los Servidores de la Nación, quienes les estarán apoyando para entregar de manera personal las tarjetas federales de Bienestar, por lo que se les pide tener las listas de promovidos para entregarlas, estableciendo prioridad entre las personas que están con nosotros con el apoyo de la promoción del voto"."Es imperante que se les haga de su conocimiento que este beneficio se entrega con la condición de que se entregue la lista de sus 15 promovidos adicionales a la familia de la persona que recibe la tarjeta, acompañado de una copia de credencial de elector vigente y cotejada con la auditoría de la estructura".Las tarjetas “permanecerán en resguardo de los servidores de la nación, pero serán entregadas en compañía de los líderes de nuestro partido, quienes no deberán portar uniforme alguno salvo los chalecos oficiales del programa federal”, añade el documento.También se pide comentar a los beneficiados que por ningún motivo publiquen fotografías, videos o comentarios de la entrega, ya que, aunque el INE resolvió que no es ilegal la entrega de tarjetas, se deberá manejar con cautela para evitar confrontaciones”.El PAN presentó denuncia el viernes ante la Fiscalía Especializada para Asuntos Electorales de Tamaulipas contra la delegación de la Secretaría de Bienestar, Morena y el delegado electoral Marcos Carlos Cruz Martínez. Incluyó como prueba en documento citado.