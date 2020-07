Tamaulipas pide a Segob que cierre fronteras con EU para evitar viajes no esenciales

Escuchar Nota

"La petición que el día de hoy se le va a hacer a Relaciones Exteriores es precisamente que cierre la frontera para cualquier movimiento o personas que quieran visitar a un familiar o alguna actividad no esencial. Creo que esto va a disminuir, en gran medida, el número de contagios", afirmó Cabeza de Vaca.



"Esta petición la estoy haciendo el día de hoy para que se tomen las medidas correspondientes por los días que se tengan que cerrar. Si la situación es muy grave en Texas nos traería problemas adicionales al norte de Tamaulipas", añadió, puntualizando que en la entidad hay más de 7 mil casos de Covid-19 y 500 muertes.



"Que las personas dimensionen que la pandemia de coronavirus no es un mito. Es una triste realidad que tenemos que enfrentar", finalizó.



Anuncia el gobernador que pedirá al gobierno federal cerrar la frontera de Tamaulipas con Texas y sólo permitir el tránsito esencial, no el cruce a ver a familiares o amigos#Radiofórmula y #Telefórmula — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 2, 2020

"Solicito su intervención para girar todas las instrucciones necesarias, a fin de que el Instituto Nacional de Migración implemente todas las medidas necesarias. Incluyendo las medidas sanitarias y de control migratorio. A fin de controlar y administrar el flujo de personas por los puentes internacionales del estado de Tamaulipas. Con el objetivo de contener, mitigar y desaceleras la propagación de la pandemia (de Covid-19) y proteger la viabilidad del sistema de salud en el estado", reza el documento dirigido a la titular de la Segob.



Con el objetivo de disminuir contagios de Covid-19 en la entidad,Así lo dio a conocer Francisco Cabeza de Vaca en entrevista con Joaquín López-Dóriga para. Luego de que esta mañana el gobernador informó que dio positivo a COVID-19, anunció que harán la petición formal a la federación para que no haya “visitas no esenciales” de EU.De acuerdo con el gobernador, la petición de cerrar fronteras con EU deriva de que Tamaulipas es uno de los estados con más flujo comercial. Por ello, hará la solicitud a la SRE en vísperas del 4 de julio, día de la independencia norteamericana.Cabeza de Vaca advirtió a los tamaulipecos que se cuiden de la Covid-19, pues, aunque no sabe si hay un rebrote de la epidemia, la transmisión “se incrementó muchísimo” tras el Día del Padre. En especial en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.Por su parte, el secretario de gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui, envió esta tarde un oficio a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero donde pide contener y regular el flujo de residentes de EU al estado para prevenir más contagios de Covid-19. Esto con base en la Constitución y la Ley General de Salud.