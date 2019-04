‘Tambalea’ acusación contra Alejandro Gutiérrez

La defensa del priista Alejandro Gutiérrez presentó ayer, en audiencia de juicio oral, fichas de depósito superiores a un millón 700 mil pesos para el Gobierno del Estado, recibidas por Secretaría de Hacienda el 15 de abril de éste año, por concepto del pago de servicios contratados en 2015 por la administración anterior, y no solicitados a las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral.La Fiscalía General del Estado tiene sujeto a proceso penal a Gutiérrez porque lo vincula con ambas empresas y señala que recibió esa cantidad en diciembre del 2015 por los servicios de traslado aéreo de personal y mantenimiento de edificios, sin existir evidencia de que se haya hecho efectiva esa contratación.Sin embargo ésta semana se dio a conocer en el juicio oral que esos contratos estaban vigentes y no se rescindieron.Inclusive se presentaron documentos del año pasado en donde se ponían a disposición las 19.4 horas/vuelo por las que se habían pagado a Jet Combustibles.De ésta última, Gutiérrez si aparece como accionista y no ha negado su vínculo, mientras que de Promotora de Señalamiento Integral, tanto testigos de Fiscalía como de la defensa, han confirmado que no está dentro de los accionistas ni es apoderado legal, y sólo que su hijo es el que está involucrado en esa sociedad mercantil.Las fichas de depósito de ambas empresas en favor del Gobierno de Javier Corral datan de mediados de éste mes y están recibidas por Hacienda, dependencia que encabeza Arturo Fuentes Vélez en calidad de secretario.Al respecto se generaron constancias y otros documentos entre el 24 y 25 de abril que ayer también se presentaron en la audiencia, aunque la mesa de la Fiscalía intentó que no fueran admitidas como prueba.El propio Gutiérrez ha acusado que el señalamiento en su contra es una persecución política, con el argumento de que el supuesto daño al erario que le atribuyen, por 1.7 millones de pesos, es mucho menor al costo del proceso que el Estado le ha seguido.