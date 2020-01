También existimos, reclaman jóvenes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Pues qué, si ni los veo”, responde sonriendo un adolescente de 14 años frente al cartel pegado al barandal de los juegos de la Alameda en el que se lee “¿Qué les dirías a tus padres?”.



Un ejercicio periodístico en el que decenas de jovencitos oliendo a humanidad, con los pantalones escolares caídos, cargando en sus espaldas mochilas vacías y montones de sueños, que caminan, quizá sin rumbo, alrededor de la escuela, hablaron de lo que les expresarían a sus padres si tan solo tuvieran el tiempo de ser escuchados.



Estas charlas revelaron la situación que hoy en día vive la mayoría de los adolescentes, el abandono por el que atraviesan durante esta etapa considerada por expertos como “la más difícil”, escondidos bajo sus gorras o tras su teléfono celular, con la única justificación de que “ya estamos grandes”.



“Pues… que no se enoje, que a veces me equivoco, pero no es adrede”, manifiesta Frida, de 14 años, quien intencionalmente toma el último camión hacia su casa para llegar más tarde y poder comer a solas sin que su madre la regañe, “por todo”.



“No sé, siempre está de genio, cansada por el trabajo yo creo, pero no tiene que hablarme así, no soy una tonta”, comenta.



A Lessly, de 13 años, le gustaría que su padre, divorciado de su mamá, la visitara con mayor frecuencia, justo como cuando era niña, solo para hablarle de sus clases de Biología o saber cómo le va en su trabajo. A pesar de que vive con su madre, charlan en escasas ocasiones ya que asegura no sentir confianza para contarle sobre “sus cosas”.



Alexa le diría a su papá que deje de tener hijos –ya suman ocho hermanos con diferentes mamás– y esta jovencita también de escasos 14 años, considera que entre más hijos tiene, menos tiempo y dinero le toca a ella y sus otras dos hermanas.



Otra de las adolescentes, Azareth, le gustaría gritarles a la cara a sus papás que le gustan las chicas y que lamenta no ser lo que ellos esperan. Que es feliz con pocos amigos y vistiendo sudaderas guangas. Que le da más pena rechazar los vestidos que le compran, que pedirles algo en lo que puedan gastar en ella.



“Pues tiempo para hablar, pero tiempo también para asimilar las cosas, no sé, la vida. No nací sabiendo todo, solo necesito tiempo”, finaliza.



Por su parte, Yocelin, de 12 años, espera que su papá lea el periódico para decirle que la disculpe por su mal comportamiento, pero hay ocasiones que le gana el desinterés, la flojera, los cólicos muy fuertes por su periodo y termina sintiéndose abrumada por todo lo que le ocurre a su alrededor.



Asegura que quiere mucho a sus padres, pero se dice consciente de que su etapa adolescente de secundaria, “le complica mucho la existencia”.





“Es que ellos dicen que no pasa nada, pero quisiera decirles que me molesta que siempre minimizan mis preocupaciones, como el vello en las axilas, el acné, la menstruación y otras cosas que me pasan y de verdad me estresan”, recalca la joven adolescente.



Al transcurrir la tarde, se sientan otras tres jovencitas más, mascando chicle y con el copete cubriendo casi toda su cara; Verónica, Rubí y Joselyn, todas coinciden en que les gustaría tener más tiempo para platicar con sus padres.



Aclaran que no se trata de simples charlas donde únicamente les pidan hacer los quehaceres de la casa, o las reprendan, sino que se interesen por saber sobre su música favorita o qué chico de la escuela les gusta, sin pensar en lo alarmista de que ya tienen relaciones sexuales o en el peor de los casos, que están embarazadas.



“¿Quién los entiende?”, se pregunta Nancy.



“Me piden que haga todo lo de la casa (barrer, cocinar, cuidar a mis hermanos) y no alcanzo a hacer la tarea, pero luego entregan calificaciones y todavía me pregunta que por qué no estudio más”, asegura la estudiante que cursa el segundo año de secundaria.



“Yo nada más quiero que me abracen de vuelta, o sea, no quiero que me carguen de ‘camachito’ ni que me elijan la ropa, pero sí que me pregunten qué me pasa o por qué ando triste. Quiero que me den consejos o que me digan que todo va a estar bien”, exclaman Jorge y Alondra, una pareja de adolescentes enamorados que encuentran uno en el otro el cariño que ya no reciben desde hace tiempo de sus padres.



“A veces me escapo porque es cuando me buscan, cuando me dicen que me quieren mucho o que puedo contar con ellos, pero luego de esto todo sigue igual, ni me pelan ni me hacen caso y dicen que ya estoy grande para muchas cosas, y pues a mí se me hace fácil”, asegura Emilio, un jovencito de 12 años con una sonrisa un tanto macabra.



Sostiene entre sus manos un reporte de mal comportamiento, como si fuera el boleto de acceso para ver a sus padres a la cara cuando lleguen de trabajar por la noche.



Tal vez sea el tiempo, la distancia, desinterés; el asumir que ya son mayores, que no requieren apoyo, la nula comunicación y la exigencia de su madurez, hoy se convierten en los verdugos de la adolescencia.



Las barreras invisibles que crean para la expresión sincera, los villanos de esta película llamada pubertad.



Su peor cólico, los obstáculos del videojuego de su vida; las espinillas del corazón. Ladrones de instantes felices, de la calma a sus preocupaciones y de la compañía que aún requieren y exigen.



A veces resulta ser algo tan simple, resumido en un abrazo y desahogarse de su mundo de incomprensión, que infortunadamente algunos lo encuentran en pandillas, alcohol y drogas.



Así de complicada y frágil resulta la adolescencia: “también existimos”, les gritan en silencio a sus padres.