Tania Rincón se va a Televisa y esto es lo que ganará por mes… y sin exclusividad

Ciudad de México.- Magda Rodríguez prepara un nuevo formato para un programa de concursos, y ya se han filtrado los nombres de los posibles conductores de la emisión que llevará por nombre “Esto es Guerra”.



Se dice que Tania Rincón será la conductora, que junto con Mauricio Barcelata, se encargarán de la versión mexicana de la emisión, mientras que Julián Gil estaría a cargo de la versión estadounidense.



Aunque Tania Rincón negó a Alex Kaffie que se encuentre en pláticas con la productora de “HOY”, Martha Figueroa reveló que la conductora de ‘Venga la Alegría’ se integrará próximamente a las filas de Televisa.



Incluso la prensa filtró cuál sería el sueldo de Tania Rincón por conducir “Esto es Guerra”; y consistiría en 600 mil pesos mensuales.



No tendría exclusividad



De acuerdo con Figueroa, Rincón no tendría exclusividad, sino que firmaría un contrato de cuatro meses con Televisa, además de que se le proporcionará vestuario, maquillista y estacionamiento propio.



Se dice que las negociaciones ya están tan avanzadas que Tania Rincón ya estaría por presentarse en estos días en los foros de Televisa para realizar los ensayos de ‘Esto es Guerra’.



Antes de Rincón, sonó muy fuerte el nombre de Cynthia Urias, quien tuvo que declinar la propuesta debido a que no quiere dejar de pasar tiempo con su familia, además de que ya son varios los proyectos en los que participa en Televisa.



