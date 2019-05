Tania Rincón se va de VLA

Tania Rincón decidió ponerle fin ayer a los rumores sobre su salida de Venga La Alegría, la cual confirmó vía redes sociales.La conductora volverá a dejar el programa de TV Azteca para incorporarse a un programa de deportes, como lo reveló Pati Chapoy.Quiero hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de cerrar mi ciclo en Venga la Alegría. Este día no habrá despedida; no, no, no, porque todavía estaré los próximos 15 días. Mi último día será el viernes 31 de mayo”, dijo.Debido a que se rumoró que su salida se debía a que entre sus planes próximos está embarazarse pues desea que su hijo Patricio tenga un hermanito o hermanita, Tania no desmintió ni confirmó esto ya que sus planes solo los sabe ella y decidirá si los hace públicos o no.“Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo, pero no tengo que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Así que me toca trabajarlos duro y con fe porque Patricio me salió muy comelón. Por el momento les puedo compartir que formaré parte del equipo de Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa de Oro y Copa América el próximo mes de junio.”Finalmente agradeció a sus compañeros de Venga la Alegría, a quienes considera su familia y con quienes vivió “un maravilloso viaje de aventura, divertido y lleno de aprendizaje” dejando así las puertas abiertas en su casa, la empresa del Ajusco.