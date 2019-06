Tania Ruiz cambió de look: la novia de EPN dejó de ser rubia

La modelo Tania Ruiz, quien sostiene un romance con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, sorprendió con un nuevo look, pues dejó atrás su cabellera rubia.Hace unas horas en su cuenta de Instagram, Ruiz Eichelmann publicó una imagen en la que luce una blusa negra ajustada y una banda en el cabello, pero lo que más llamó la atención es que su cabello ya no es rubio, sino castaño.Además acompañó su imagen con un texto en el que habló, precisamente, sobre los cambios:"Los verdaderos cambios se viven no se piensan. Tu ya eres felicidad. Sólo tienes que aprender a conectar contigo. Ahí está el poder. En vivir con el corazón en el ahora construyendo con cada paso lo que quieres que sea. Todos podemos!!! Cree en ti siempre aunque a veces dejes de creer en ti. Enamórate de ti y ese día te aseguro que despertarás a la vida".La mayoría de los más de 200 comentarios que recibió destacaban lo bien que luce Tania con ese color de cabello, aunque la modelo no aclaró si se había teñido el pelo o estaba portando una peluca.Apenas hace unos días, Tania compartió en su red social una fotografía para celebrar el cumpleaños de su hija Carlota. "No tengo duda de las bendiciones que la vida ha tenido conmigo. Tengo mi mejor recompensa al haber sido yo la elegida para haberte dado la vida. ¡Felices 5 mi niña, mi amor, mi todo! Te Amo".A través de Instastories, Ruiz Eichelmann dejó ver varias imágenes de la fiesta de cumpleaños de la pequeña, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez.