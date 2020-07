Tania Ruiz desea feliz cumple a EPN, arruinando su bajo perfil

Escuchar Nota

Ayer, para los que no saben, cumplió 54 años el ex presidente. Por lo mismo, se pudieron leer diversos mensajes de felicitación dirigidos a su persona en sus distintas cuentas de redes sociales. La mayoría sobrios y mesurados.fue la de su novia —ex novia, dicen algunas fuentes—,¿A quién se le ocurre pavonear tanta dicha y recordarle a toda la opinión pública que por ahí anda, medio huidizo, medio camuflajeado, Peña Nieto?Sobre todo en el momento preciso que,, tenemos en México a, que si bien se encuentra internado en el Hospital Angeles del Pedregal, ya se encuentra haciendo declaraciones a las autoridades sobre los casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho cuando estuvo al frente de Pemex y para favorecer justamente las campañas y programas gubernamentales de. Todos hechos que involucran directamente al ex mandatario y su equipo más cercano de colaboradores.O Peña Nieto no acaba de entender que se requiere de él la máxima discreción y, por lo mismo permite, tolera y quizá hasta impulsa a Tania Ruiz a publicar ese tipo de mensajes y fotografías queun cuatro a su pareja, que es lo que logró al hacerlo aparecer nuevamente en las portadas y páginas de los principales diarios del país.En todo caso, muy mal proceder.y de no ver la realidad en la que estamos inmersos como nación.Y ahí sí ni modo de que salga Alito Moreno a decir —como sí dijo en el caso de la detención de— “es que Peña Nieto nunca estuvo afiliado al PRI...”