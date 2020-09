Taqueros agradecen a personal de salud en Sonora ¡y les regalan desayuno!

Escuchar Nota

Sonora.- Los tacos “Don Chuy” ofrecen un rico sabor y muchas historias qué contar, ya que los dueños del negocio son familia y lograron vencer al Covid-19; ahora en agradecimiento regalan desayuno a trabajadores de la salud.



Alejandro Valencia Vallejo es quien se encarga de servir los tacos de machaca, frijol en harina y también los dorados en maíz, con su respectiva verdura y la deliciosa salsa, cuya receta es secreta.



Esta es la segunda ocasión que tratan de instalarse en Hermosillo, la primera fue en marzo, pero por la pandemia tuvieron que aplazar la apertura. En ese lapso, Saíd, el hermano de Alejandro se contagió de coronavirus.



“Le fue bastante mal, pero gracias a Dios se recuperó. Fue una experiencia muy amarga que no se lo deseamos a nadie y pues estuvo como un mes y medio intubado”, cuenta.



Nunca supo quiénes fueron los doctores que lo atendieron porque cada vez que salían a dar información sobre el estado de salud de su hermano estaban cubiertos de pies a cabeza con batas, caretas, lentes y cubrebocas.



“Nos dijeron que lo íbamos a tener que intubar y esto es un 80% que no lo logre y un 20% que lo logre, pero pues gracias a Dios que Diosito fue muy grande y está ahí”, comenta.







Ya está en casa



Ahora Saíd Hilario Valencia se recupera en casa y trata de superar el trauma que le dejó haber estado en un hospital con otros enfermos de gravedad que no lograron sobrevivir.



Recalcó que está agradecido con doctores porque dieron todo para que su hermano mejorara en su salud y lo lograron.



'Nosotros traemos la promoción de que cada doctor o trabajador del Centro de Salud, pues aquí tiene un desayuno gratis para todos los que luchan contra el Covid', expresa.





Todos los lunes



Para los médicos que quieran disfrutar de este manjar pueden acudir a hacer válida esta promoción a Garmendia y Everardo Monroy los lunes, en un horario de 7:30 a 13:30 horas, en agradecimiento a su gran labor.



“En agradecimiento a su gran labor, ahí están luchando contra todo”, expresó Alejandro Valencia Vallejo.



Tacos “Don Chuy” tiene 60 años de trabajar en Guaymas y ahora trajeron su sazón a Hermosillo para que más personas lo disfruten.



Con información de El Imparcial