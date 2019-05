Tardado, obtener placas especiales

Mientras algunos no necesitan las placas para personas con discapacidad, otros tienen que esperar semanas para recibir una cita y así poder realizar el trámite que les brindará la constancia de discapacidad permanente.En años anteriores, el proceso para obtener este beneficio era sencillo, pues solo era necesario un certificado que acreditara la discapacidad de la persona; sin embargo, actualmente el Centro de Rehabilitación y Discapacidad en Saltillo es el único que puede hacer esto, el inconveniente es el tiempo que tarda este procedimiento.Cabe mencionar que en primera instancia, los familiares de la persona o ellos mismos deben asistir al CREE con los diversos documentos oficiales que se solicitan, posteriormente se les otorga una cita y con esta la persona pasa a su diagnóstico médico, pero es ahí donde pueden pasar días o semanas.El proceso no termina ahí, pues todavía deben asistir a la Administración Local de Recaudación para realizar el trámite de plaqueo.Y mientras este se realiza, las multas por estacionarse en lugares para personas con discapacidad no cesan.