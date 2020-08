Tardará recuperación económica varios años

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “La recuperación económica tardará años, porque no hemos tocado fondo, y se equivocan quienes dicen que esto es una ‘V’, que ya tocamos fondo, y que vamos hacia arriba, y que vamos a salir rápidamente de esta problemática económica”, aseguró ayer José Antonio Lazcano Ponce, presidente de la Canacintra Coahuila-Sureste.



Entrevistado por el noticiario Despega con Chuchuy de Tele Saltillo, expuso que para recuperar los índices y la estabilidad que se tenía a finales del año pasado, y antes de esta pandemia, no será pronto, que viene un semestre muy difícil para el mercado regional y nacional, y para volver a estabilizarse, “vamos a tardar mucho tiempo”.



“Los indicadores son muy duros, la caída del PIB (Producto Interno Bruto) ha sido tremenda, y en el estado se ha resentido de manera muy importante, dado su enfoque en el sector automotriz, y mientras que la economía no se estabilice, seguimos viendo empresas que no tienen trabajo, o que están al mínimo y las cosas son bastante complicadas para muchas de ellas, y por eso les digo que no se trata de cantar victoria aún, llevará tiempo”.



Además, para salir adelante –dijo el entrevistado–, tenemos que entender que debemos estar unidos todos en este esfuerzo Gobierno federal, estatal, municipal, Iniciativa Privada y sociedad en general, buscando y alcanzando los acuerdos necesarios para sentar las condiciones que se necesitan, y que no son tan fáciles como lo manifiestan en el discurso político.



“Aquí, para el mes de mayo se habían perdido mas de 45 mil empleos, y se habla de que en este mes ya se logró la recuperación de 6 mil de esos puestos de trabajo, pero tardaremos muchos meses en recuperar los números que teníamos antes, la caída en la inflación va a ser muy fuerte”, expresó.



Se debe avanzar



“Lo que debemos hacer, para que se nos haga mas rápido, es acelerar la digitalización, y la verdad es que desde hace mucho tiempo veníamos insistiendo en la importancia de avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo en la innovación de la industria 4.0 para aprovechar toda esa parte, dinamizar a las empresas y ser mas competitivos, y que con eso ayudemos a que esa recuperación llegue en un tiempo mas razonable”, expresó Lazcano Ponce.



También expuso que en este momento todas las empresas están buscando formas de mayor eficiencia y productividad, “pero lo estamos haciendo con todos los cuidados, precauciones y medidas que exige la contingencia”.