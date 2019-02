Tarde triunfal en Guadalajara

El torero bullicioso y alegre Leo Valadez despertó a una plaza aletargada con un triunfo grande en la tercera corrida de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en la que Arturo Macías salió al tercio y Joaquín Galdós pasó desapercibido.Con el sexto de la tarde, el hidrocálido se convirtió en el primer triunfador de la Feria de Aniversario al cortar tres orejas a dos bravos toros de Pozo Hondo y abrir la puerta grande del coso tapatío.En una entrada cercana al cuarto de plaza se lidió un encierro de buena presentación y juego en general, dónde destacó el sexto.Un codicioso cárdeno lucero de nombre "Teporocho", que iba con el hocico cerrado a ras de arena a los muletazos largos y templados del hidrocálido.Valadez lo recibió con un farol de rodillas, le siguieron las zapopinas y el astado ya mostraba sus condiciones para meter la cabeza en el capote.El diestro cubrió los tres tercios y también se lució por banderillas, al recomponer un par y clavar una al violín.Con la muleta emocionó al tendido de rodillas al pegar los pases con cadencia a la que burel respondía con fijeza a la muleta, de pie con el desdén se adueñó de la faena y al matar hasta la empuñadura redondeó su obra de dos orejas.Un sector del público pidió su indulto, pero al bravo toro le faltaron detalles para ser extraordinario y recibió merecidamente los honores de la vuelta al ruedo, correctamente otorgados por la autoridad."Fue un toro muy importante y con mucha suerte que me haya tocado y haberlo podido disfrutar. Que este triunfo haya sido en una plaza tan importante me llena de mucho orgullo", mencionó Valadez.Con el primero de su lote también realizó trazos de profundidad que transmitieron al público, estuvo fino con la espada y una acertada oreja fue concedida por el debutante juez de plaza Alfredo Sahagún, quién sostuvo su decisión a pesar de la petición de la segunda oreja, en su segunda etapa en el biombo de Guadalajara.Arturo Macías demostró en todo momento su deseo por agradar al respetable y regaló un toro, el de Aguascalientes le pegó suerte de mucho valor a su lote, que fueron toros quedados y recurrió al descabelló. Salió al tercio con el abre plaza.El peruano Joaquín Galdós pasó de noche en su presentación, donde no logró conectar con el público. Recibió pitos por su defectuosa estocada y silencio en el segundo.Tercera corrida de la Plaza de Toros Nuevo Progreso Temporada 2019Toros: Pozo Hondo, de buena presentación y juego en general. Destacó el sexto de la tarde que recibió los honores de la vuelta al ruedo.Arturo Macías: Salida al tercio, palmas y silencioJoaquín Galdós: Pitos y SilencioLeo Valadez: Oreja y Dos orejasIncidencias:- Por primera ocasión en la Nuevo Progreso y por iniciativa del Asesor Taurino, Egberto Sánchez Carrillo, se anunció la edad de los toros en los pizarrones, al igual que su nombre, número y peso, antes de cada salida.- El banderillero Fermín Quiroz salió al tercio con el cuarto toro de la tarde.- Leo Valadez dio la vuelta al ruedo en compañía del ganadero de Pozo Hondo, Ramiro Alatorre.