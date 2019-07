‘Tarifa Cero’ entrará en vigor a partir del 1 de septiembre

Como un valor social deben de interpretar los concesionarios de la tres rutas Intermunicipales aplicar la “Tarifa Cero” que anuncio el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla para el transporte urbano municipal, el cual entrara en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, informo, el regidor priista, Alejandro Blasco FloresEl edil se refirió a las rutas, Saltillo-Ramos, Express y Saltillo-Ramos-Arteaga, que si bien son reguladas por la autoridad estatal, los transportistas se han visto favorecidos desde hace años por prestar un servicio regular a los usuarios de Ramos Arizpe.“Tarifa Cero favorecerá a las personas que padezcan alguna discapacidad, cáncer y estudiantes de este municipio con un promedio de 9.5 o más, para que no paguen el transporte”, dijo, Blasco Flores, quien agrego, que no hay que olvidar que las rutas Saltillo-Ramos y la Express en los últimos años ocupan en los últimos años los primeros lugares por prestar un mal servicio a los usuarios.El regidor hizo mención que “Tarifa Cero” fue creada principalmente para recompensar a los a los alumnos estudiosos en todo el municipio y apoyar con los gastos diarios que realizan los hombres y mujeres con capacidades especiales o cáncer.Alejandro Blasco es de la idea de que no forzosamente la autoridad municipal tiene que acudir a buscar a los concesionarios de las tres rutas intermunicipales, sino también ellos pueden acudir en forma directa ante el alcalde y proponerle el apoyo total a dicha tarifa.