TAS revoca sanción al Manchester City; jugará Champions League

Ciudad de México.- El Tribunal de Arbitraje para el Deporte (TAS) anunció que el club fue absuelto de "disfrazar fondos de capital como contribuciones de patrocinio".



La UEFA emitió la prohibición en febrero después de que la dirección del City cometió "infracciones graves" de las reglamentaciones de Fair Play financiero entre 2012 y 2016.



La multa de la ciudad se redujo de 30 millones de euros (33 millones de dólares) a 10 millones de euros (11 mdd).



Al emitir el fallo el lunes, el TAS dijo que el City "no cooperó con las autoridades de la UEFA", pero revocó la decisión del organismo de control financiero del club de la UEFA (CFCB) de prohibirlos.



El Manchester City declaró que la decisión fue "la validación de la posición del club y el cuerpo de evidencia que pudo presentar. El club desea agradecer a los miembros del panel por su diligencia y el debido proceso que administraron", agregó.



La decisión de TAS significa que el City, que tiene garantizado terminar segundo en la Premier League esta temporada, jugará en la Liga de Campeones 2020-21.



El TAS, quien proporcionará las razones completas por escrito para el fallo "en unos días", dijo que la decisión "enfatizó que la mayoría de las presuntas infracciones reportadas por la cámara de adjudicación de la CFCB (Cuerpo de Control Financiero) no se establecieron o se vencieron".



Agregó que al despejar al City de los cargos más serios relacionados con la "ocultación deshonesta" de los acuerdos de patrocinio, "no era apropiado imponer una prohibición de participar en las competiciones de clubes de la UEFA" por el cargo menor de "obstruir las investigaciones de CFCB".



Al reducir la multa, el TAS expresó que, si bien consideró "la importancia de la cooperación de los clubes en las investigaciones realizadas por el CFCB" y el "desprecio de ese principio por parte de Manchester City y su obstrucción de las investigaciones", el panel de Cas "consideró conviene reducir la multa inicial de la UEFA en dos tercios ".



La UEFA contestó que notó que había "evidencia concluyente insuficiente para sostener todas las conclusiones de CFCB en este caso específico y que muchas de las presuntas infracciones fueron prescritas".



El órgano rector agregó: "En los últimos años, Financial Fair Play ha desempeñado un papel importante en la protección de los clubes y en ayudarlos a ser financieramente sostenibles, y la UEFA y la Asociación Europea de Clubes siguen comprometidos con sus principios".



La UEFA lanzó una investigación después de que el periódico alemán Der Spiegel publicara documentos filtrados en noviembre de 2018 alegando que el City había inflado el valor de un acuerdo de patrocinio, engañando al organismo rector del futbol europeo.



El 14 de febrero, la cámara de adjudicación independiente de la CFCB aseguró que el City había infringido las reglas al "exagerar sus ingresos por patrocinio en sus cuentas y en la información de equilibrio presentada a la UEFA entre 2012 y 2016".



La UEFA podría apelar contra la decisión en los tribunales federales suizos, pero es poco probable que se escuche tal apelación antes de que comience la Liga de Campeones 2020-21