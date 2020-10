Tasa de natalidad a nivel mundial disminuyó 54% desde 1980

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La tasa de natalidad a nivel mundial ha disminuido al 2.31, reduciéndose a poco más de la mitad en comparación de hace 40 años, con 4.97 hijos en 1980, de acuerdo con el estudio Global Burden of Disease (Carga mundial de la enfermedad) publicado por la revista The Lancet. El estudio muestra una disminución drástica en regiones como Europa y el oriente de Asia, pero aún con altas tasas en África.



De acuerdo con estimaciones de diversos organismos internacionales para mantener el ritmo de reproducción humana se debe mantener una tasa de fertilidad de 2.1. En algunos países se muestra esa disparidad conforme al crecimiento poblacional.



Mientras que países como Niger, Chad y Somalia, del continente africano, mantienen tasas de natalidad superiores a siete hijos por familia, países como Corea del Sur, Japón y Singapur, las familias sólo optan por tener un sólo hijo.



La ONU estima que la población mundial ascenderá a 9.6 mil millones de personas para 2050, sin embargo, muchos de los países desarrollados presentarán un aumento en sus censos debido a la migración de diversas regiones del mundo, como América Latina, África y Medio Oriente.



El estudio también estimó que la esperanza de vida a nivel mundial es de 73.5 años. Un aumento ligero a comparación de hace diez años con 72.8 años. Mientras que los varones tienden a vivir 71 años en promedio, las mujeres llegan a los 76.1 años. Mientras en que en Lesotho (África) la expectativa de vida es de 33 años, en Singapur excede los 84 años.



El envejecimiento mundial de la población es otro factor en el aumento en los índices de mortalidad en el estudio, con un aumento del 11.4 por ciento debido al crecimiento poblacional durante el siglo XX.



Mientras que en Europa y Asia ya registran un aumento en número de personas mayores, donde la tendencia no se revertirá en los próximos años, en África se seguirá manteniendo un crecimiento acelerado en natalidad conforme disminuya su mortalidad.