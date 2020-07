Tasan a Raúl Jiménez en una millonada

Escuchar Nota

Raúl Jiménez sigue como un candidato fuerte para ser fichado por eld, equipo que tendría que pagar 112 millones de dólares.De acuerdo al medio inglés The Sun, elno dará barato al delantero mexicano, el cual vive un gran momento que ha llamado la atención de, estratega de los Red Devils.El United es junto a la Juventus los equipos que los medios europeos manejan como los que pujan fuerte para hacerse del atacante de 29 años.De momento, Jiménez ha declarado estar feliz en los Wolves y contento de que su labor goleadora llame la atención de clubes grandes de Europa.El examericanista disputa su segunda temporada con el Wolverhampton, al cual llegó luego de pasos no tan exitosos en el Benfica y Atlético de Madrid.En el United sí estarían dispuestos a desembolsar esa gran cantidad de dinero, lo cual casi inevitablemente hará que los Wolves acepten la oferta, pues si van a vender a su estrella, tendrá que ser por una gran ingreso.Un segundo argumento que tiene mucho peso en lo deportivo es que Jiménez es la mayor prioridad para el, luego de que el fichaje dese alejara, por lo que los ingleses irán con todo por el mexicano.En el Wolverhampton no hay desesperación por venderle, al contrario, quisieran quesiguiera con ellos, sobre todo cuando existen altas posibilidades de calificar a la Champions League, sin embargo, será difícil retenerlo ante una gran oferta y veremos qué equipo es el que convence al mexicano.