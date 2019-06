‘Tata’ Martino asegura tener un grupo fuerte en el Tri

Este miércoles en Atlanta, la Selección Mexicana enfrentará a Venezuela en el primero de dos partidos amistoso de cara al inicio de la Copa Oro, será el tercer encuentro con Gerardo Martino al frente del combinado nacional. Luego de dar a conocer una lista de 29 elementos, que se acortó a lo largo de estas semanas aunado a las posibles bajas de Marco Fabián y José Iván Rodríguez, el timonel nacional aseguró que sigue siendo un grupo fuerte que peleará en la competencia de la zona."Era la cantidad exacta a la que teníamos que recurrir, aún con los problemas que hemos tenido estamos cubiertos en caso de que Marco no pueda estar, o en caso de que Iván no pueda estar. Para mí sería cómodo hablar de los futbolistas que no tenemos o de los jugadores que no están, considero que aún así tenemos un plantel importante para afrontar la Copa Oro” indicó.La lista final de 23 jugadores se dará a conocer una vez que se conozca si Fabián y Rodríguez están aptos para continuar, mientras que Carlos Salcedo evoluciona de manera favorable tras la lesión en la rodilla que lo aquejaba.Necesitamos tener a nuestros jugadores 100% sanos, esa será una de las consideraciones para concretar la lista” comentó el técnico argentino.El ‘Tata’ aseguró que los encuentros de preparación (Venezuela y Ecuador) tienen como meta probar a algunos elementos con el esquema que intenta plasmar el estratega."Uno de los objetivos de los partidos de mañana y el domingo es observar a la mayor cantidad de jugadores. La ausencia de unos le abre las puertas a otros, pero en todo caso los que están aquí son los futbolistas que me interesaba tener” sentenció.Por último, al ser cuestionado sobre el juego ante Venezuela, Martino aseguró que la ‘Vinotinto’ tiene un crecimiento importante en Conmebol de la mano de Rafael Dudamel, y contarán para este partido con sus figuras, Josef Martínez, Tomás Rincón, Salomón Rondón, entre otros, por lo que espera un encuentro cerrado."Los malos resultados nunca son bienvenidos. Entendemos que enfrentaremos a una versión muy buena de Venezuela” concluyó.