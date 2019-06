‘Tata’ Martino cuenta con Edson Álvarez para Copa Oro

De cara al último partido de preparación ante Ecuador, previo a la Copa Oro, Gerardo Martino aseguró que esperará a Edson Álvarez a pesar de que el contención pueda perderse algunos encuentros en la justa de la zona, sin embargo el estratega seguro que la lesión sufrida en el pasado juego ante Venezuela fue de menor importancia de la que parecía en un inicio.“Bastante mejor de lo que esperábamos en un primer momento, trabajando bien con el cuerpo médico y los pasos a seguir son esperar hasta el día anterior a la competencia porque es lo que nos permite el reglamento para decidir su situación y la de Uriel (Antuna). Nos tomamos hasta ese día porque en una lesión como la de Edson, cuatro o cinco días más pueden marcar una diferencia entre estar o no estar. Me animaría a decir, aunque no lo he analizado demasiado, que estará, aunque podría perderse algunos partidos”, comentó.En tanto que Carlos Salcedo podrá estar disponible para el partido de este domingo.“Sí está considerado, no podría decirle cuánto pero sí está considerado” aseguró.En los tres encuentros al frente del tricolor, el ‘Tata’ intentó plasmar un estilo de juego orientado hacia la ofensiva a sabiendas de que muchas veces es una apuesta peligrosa.“Cuando uno adopta una forma de jugar, hay riesgos y cuando uno juega con laterales largos un riesgo es la salida rápida. Ese es el estilo que buscamos y nosotros somos valientes, entonces hay que ver si pensamos primero en que nos van a contragolpear o vamos a buscar el gol”, afirmó.Gerardo Martino intenta adoptar una filosofía abierta para el necesario cambio generacional que enfrenta la Selección Mexicana“Estoy alejado de la idea de que se tienen que ir todos y tiene que ser todos nuevos, tiene que ser algo paulatino y ni descarto un chico de 18 años ni considero a uno de 35 que esté viejo. El proceso tiene poco, muchos días, pero llevamos 15-20 entrenamientos, tres partidos jugados, me animaría a decir que no tenemos la totalidad del plantel con el que podemos contar, es un momento favorable, pero siempre queremos que los mejores nos acompañen”, concluyó.